02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Prof. Dr. Feriha Öz coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
ÜNLÜ PROFESÖR KORONAYA YENİK DÜŞTÜ!

Son dakika haberi: Cerrahpaşa Dalı eski Prof. Dr. koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Cerrahpaşa Dali eski Prof. Dr. koronavirüse yenik düştü ve hayata veda etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Haberi, Üniversitesi-Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.

HAYATA VEDA ETTİ

Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son dakika: Corona virüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı SON DAKİKA: CORONA VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlı mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU İÇİN BAŞSAĞLI MESAJI
Prof. Cemil Taşçıoğlu coronavirüsten hayatını kaybetti PROF. CEMİL TAŞÇIOĞLU CORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA