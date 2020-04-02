Prof. Dr. Feriha Öz coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüse yenik düştü ve 87 yaşında hayata veda etti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Haberi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.
HAYATA VEDA ETTİ
Aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi olan Prof. Dr. Feriha Öz, 87 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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