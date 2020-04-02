02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu'dan virüs siyaseti! Daha önce terörist dediği Suriyelilere bu kez sahip çıkmaya kalktı

Kılıçdaroğlu'dan virüs siyaseti! Daha önce terörist dediği Suriyelilere bu kez sahip çıkmaya kalktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
KILIÇDAROĞLU'DAN VİRÜS SİYASETİ!

, 'de bombalardan kaçanlara kucak açarken, lideri Kemal savaş mağdurlarına "terörist" diyerek skandala imza atmıştı. Başkan Erdoğan da "Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" diyerek sert tepki göstermişti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu o sözlerini siyasi prim uğruna unuttu ve "Koronanın kişilerin ırkına, dinine bakmamıyor, Suriyeli mültecileri de korumalıyız." dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu." dedirtti.

lideri Kemal büyük bir vicdansızlık örneği sergileyen Kılıçdaroğlu, "'den gelecek olanlar teröristtir" demişti. DİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin unutulmamasını isteyerek siyasi prim uğruna nasıl fikir değiştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"SURİYELİLERİ DE KORUMALIYIZ"
Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey bir anayasal kurum ve yaşadığımız süreç de çok önemli bir süreç. Kovid-19 kişinin partisine, kimliğine, inancına bakmıyor. O zaman ortak hareket etmek lazım. Sizler konuşmanızda '83 milyon' dediniz; ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var ve onlardan da bu hastalığa yakalanan var. Onların da hakkı var ve onlar da insan. Onların da hakkını bir şekilde savunmak zorundayız. Çünkü büyük bir devlet ve ayrımcılık yapmaz bu gibi konularda." dedi.

Kılıçdaroğlu'dan virüs siyaseti! Daha önce terörist dediği Suriyelilere bu kez sahip çıkmaya kalktı | Video KILIÇDAROĞLU'DAN VİRÜS SİYASETİ! DAHA ÖNCE TERÖRİST DEDİĞİ SURİYELİLERE BU KEZ SAHİP ÇIKMAYA KALKTI | VİDEO

BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Erdoğan, "Rejimin ateşkese uymadığının açık bir ispatıdır. Ciddi sıkıntılar var, malum üç şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz. Fakat İdlib'le ilgili son gelişmelerde, 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun skandal İdlib sözlerine Erdoğan'dan sert tepki: Bunlarda vicdan yok vicdan! |Video KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL İDLİB SÖZLERİNE ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: BUNLARDA VİCDAN YOK VİCDAN! |VİDEO

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI
Kılıçdaroğlu'nun "İdlib'den gelenler teröristtir" şeklindeki vicdandan yoksun açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağmıştı. Vatandaşlar,"Bunlarda vicdan olsa HDP ile el ele olmazdı" yorumunda bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu dün söylediğini bugün unuttu! CHP'nin Suriye tutarsızlığı |Video KEMAL KILIÇDAROĞLU DÜN SÖYLEDİĞİNİ BUGÜN UNUTTU! CHP'NİN "SURİYE" TUTARSIZLIĞI |VİDEO
Kemal Kılıçdaroğlu Şehitler Tepesi konusunda kendisiyle çelişti KEMAL KILIÇDAROĞLU ŞEHİTLER TEPESİ KONUSUNDA KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA