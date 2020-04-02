Kılıçdaroğlu'dan virüs siyaseti! Daha önce terörist dediği Suriyelilere bu kez sahip çıkmaya kalktı
Türkiye, Suriye'de bombalardan kaçanlara kucak açarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu savaş mağdurlarına "terörist" diyerek skandala imza atmıştı. Başkan Erdoğan da "Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" diyerek sert tepki göstermişti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu o sözlerini siyasi prim uğruna unuttu ve "Koronanın kişilerin ırkına, dinine bakmamıyor, Suriyeli mültecileri de korumalıyız." dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu." dedirtti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir vicdansızlık örneği sergileyen Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelecek olanlar teröristtir" demişti. DİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin unutulmamasını isteyerek siyasi prim uğruna nasıl fikir değiştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
"SURİYELİLERİ DE KORUMALIYIZ"
Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey bir anayasal kurum ve yaşadığımız süreç de çok önemli bir süreç. Kovid-19 kişinin partisine, kimliğine, inancına bakmıyor. O zaman ortak hareket etmek lazım. Sizler konuşmanızda '83 milyon' dediniz; ama 3 milyon 600 bin de Suriyeli var ve onlardan da bu hastalığa yakalanan var. Onların da hakkı var ve onlar da insan. Onların da hakkını bir şekilde savunmak zorundayız. Çünkü Türkiye büyük bir devlet ve ayrımcılık yapmaz bu gibi konularda." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Erdoğan, "Rejimin ateşkese uymadığının açık bir ispatıdır. Ciddi sıkıntılar var, malum üç şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz. Fakat İdlib'le ilgili son gelişmelerde, 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI
Kılıçdaroğlu'nun "İdlib'den gelenler teröristtir" şeklindeki vicdandan yoksun açıklamalarına sosyal medyadan da tepki yağmıştı. Vatandaşlar,"Bunlarda vicdan olsa HDP ile el ele olmazdı" yorumunda bulunmuştu.
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