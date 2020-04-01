Bu sefer Gel Dese Aşk üzerinden saldırdılar! ATV'ye yönelik iftira kampanyası!

Sosyal medya tetikçileri bu defa Gel Dese Aşk'ı hedef aldı. Gel Dese Aşk üzerinden başlatılan sistematik operasyonda ATV topa koyulmak istendi. Gel Dese Aşk'ın senaryosuyla ilgili muhtelif birçok hesaptan iftira kampanyası başladı ve art arda "Evli adam kızının arkadaşıyla yatıyor durumu öğrenen kızı da arkadaşının babasıyla birlikte oluyor." paylaşımları yapıldı. ATV'ye yönelik operasyon bu olayla sınırlı değil geçtiğimiz günlerde de ATV'de program yapan Müge Anlı hedef alınmış ve benzer hesaplardan Anlı aleyhine paylaşımlar yapılmıştı. ATV'yi hedef alan trol hesaplar Amerikan destekli FOX TV'deki rezilliklere karşı üç maymunu oynamıştı.

Sosyal medya tetikçilerinin yeni hedefi Gel Dese Aşk dizisi, trol hesaplardan harekete geçen kirli eller bir kez daha ATV'yi hedef aldı. Gel Dese Aşk'ın senaryosu üzerinden iftira kampanyası başlatan trol hesaplar sistematik bir biçimde "Evli adam kızının arkadaşıyla yatıyor durumu öğrenen kızı da arkadaşının babasıyla birlikte oluyor." yalanını attı.

DİZİNİN SENARYOSU BAMBAŞKA!

Sosyal medya trollerinin hedef aldığı Gel Dese Aşk'ın senaryosu ise bambaşka. Dizide Murat'a (Erhan Petekkaya) aşık olan kız Bahar (İlayda Çevik), Murat'ın kızından büyük olması bir tarafa, Murat'ın kızının babasına kızıp arkadaşıyla yatması gibi bir sahne bulunmuyor.

SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE AYNI İFTİRA ATILDI!

ATV'yi hedef alan trol hesapların hepsinin aynı ifadeleri kullanması dikkat çekti. Tekelden çıktığı belli olan linç metni ise: "Evli adam kızının arkadaşıyla yatıyor durumu öğrenen kızı da arkadaşının babasıyla birlikte oluyor." oldu.

MÜGE ANLI DA HEDEF ALINMIŞTI

Benzer zihniyet iki gün önce Müge Anlı'yı hedef almış ve ATV canlı yayınında söylediği sözleri bilinçli bir şekilde çarpıtarak linç kampanyasına girişmişti. Anlı'yı hedef alan linç tayfası "Müge Anlı, koronalılara bakıyorlar benim migrenime bakmıyorlar dedi" yalanını uydurmuş ve Anlı'yı hedef göstermişlerdi.

MÜGE ANLI'NIN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

A HABER CANLI YAYININA BAĞLANAN MÜGE ANLI GERÇEKLERİ BİR BİR ANLATMIŞTI

Müge Anlı, programındaki açıklamalarının çarpıtılarak sosyal medyada linç edilmeye çalışılması üzerine A Haber'e bağlanmış ve, "Bugün, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı.En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjim reaksiyonum geliştiği için, hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor. Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim. Yarım saat yalvardım olmadı. Benim bunu anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir. İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken linç edilmekten dolayı üzgünüm. Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Beni hedef haline getirmeye çalışanları Allah'a havale ederim. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim." demişti.

YERLİ VE MİLLİ MEDYAYI HEDEF ALANLAR AMERİKAN FOX'UNA SESSİZ KALDI

Yerli ve milli medyayı hedef alan trol hesaplar söz konusu Amerikan FOX'u olunca sessizliğe bürüldü. Gel Dese Aşk'ın senaryosunda olmayan olaylar uydurulurken FOX TV dizilerinde söz konusu uydurma olaylar daha ağır bir şekilde işlenirken trol takımı FOX'u görmezden geldi. FOX gibi, Star ekranlarında yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisi çarpık ilişkilerle dolu ancak ATV'ye nefret kusan bu trol ordusu FOX ve Star'ı isteyerek ıska geçti.

FOX TV TARAFINDAN SANSÜRLENEN SAHNEYİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAVAŞÇI DİZİSİNDEKİ SKANDAL SANSÜRE SESSİZ KALMIŞLARDI!

Türkiye'ye karşı operasyonların medya tetikçiliğini üstlenen ve özellikle Fox Ana Haber'de Fatih Portakal üzerinden algı operasyonu yürüten Amerikan sermayeli Fox tv 'pes' dedirten bir sansürle gündeme gelmişti. Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisindeki bir sahnede 'Kopuz Albay'ın bir teröristi dövdüğü sırada 'Amerikalılara yardım eden bir teröristi dövüyor' sözlerinde 'Amerikalılar' ifadesinin sansürlenmesi tepkiyle karşılanmıştı. Amerikan sermayesiyle finanse edilen Fox TV'nin sahibine laf ettirmediği bir kez daha gözler önüne serilmişti. Fakat buna trol ordusu tarafından ses çıkmadı.