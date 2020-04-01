Gel Dese Aşk yapımcılarından kamuoyuna önemli açıklama
ATV'nin sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ın yapımcıları Osman Sınav, Senai Demirci ve Rahşan Çiğdem İnan, dizi hakkındaki mesnetsiz yorumlar nedeniyle açıklama yaptılar. Gel Dese Aşk dizisine yöneltilen haksız tepkilere değinen Osman Sınav, "Her zamanki gibi takdir seyircimizindir." ifadelerine yer verdi.
Gel Dese Aşk dizisinin yapımcıları Osman Sınav, Senai Demirci ve Rahşan Çiğdem İnan, rekortmen dizi hakkındaki mesnetsiz yorumlar hakkında açıklama yaptılar.
Kamuoyuna açıklamamızdır...
Hayat çatışma üstüne kurulmuştur. Ademoğlu değişime uğramadan önce düzenini bozan birtakım olaylar bütünü ile sınanır ve doğruyu bulma yolunda çıkacağı yolculuğa, bu yolla adım atar. Farkındalığı bu yolculukta artar. Tıpkı Adem ile Havva gibi… Birden yasaklı ağaca uzanır Hazreti Adem ve Havva. Böylece düştükleri yerden kalkmayı öğrenirler; hatadan dönmeyi öğrenirler. İnsanın yanılabildiğini öğrenmesi onu doğruyla tanıştırır, onu olgunlaştırır.
Aile yaşamı bizim en kutsal değerimizden biridir. Ama son yıllarda boşanmaların artması ve evliliklerin dağılması gözle görülür bir biçimde artış göstermektedir. Bu hassasiyetle toplumda farkındalık yaratmak için bu hikayeyi anlatmaya karar verdik.
Evlilik yaşamında yapılan hataların, karı kocanın görev ve sorumluluklarını unutarak savrulmalarının ibretlik öyküsünü anlatarak topluma ışık tutmak ve bu konuya dair bir tartışma ortamı yaratarak, farkındalığı arttırmak öncelikli amacımızdır. Sırf daha önce sınanmadığı için, başkalarının sınanıp da kaybedişlerine bakıp, kınama yolunu seçenlerin kendileriyle yüzleşmelerini sağlamak için ayna tutmak istedik.
Her kahraman, mutlu sona ulaşmadan önce sayısız hata ve acı ile sınandığı o çileli yolu yürümek zorundadır. Kendini bu acılar ve pişmanlıklar ile yeniden inşaa ettiği bu süreçte bizim için ibretlik öyküsünü gözler önüne serer ki biz bu hataların sonuçlarını görüp kendi hayatımız için dersler çıkaralım. Tıpkı Yusuf gibi…Tıpkı Züleyha gibi
Fakat bir hatanın giderilmesini de bu vesile ile sağlamış olmak için açıklamak isteriz ki anlatılan hikâyede sanılanın aksine Bahar, Murat ve Yasemin'in kızları Derin'in arkadaşı değildir. Bilakis Yasemin defalarca kızına kendisinden yaşça büyük ve yaşanmışlıkta farklı mizaçtaki Bahar'ın yakınlığından rahatsız olduğunu bildirir. Çünkü bir anne olarak Bahar'ın kızını kullanmak için ona yaklaştığının bilincindedir. Oysa Derin naif mizacı ile Bahar'ın bu planını başlangıçta göremez. Birinci bölüm itibariyle Bahar ve Derin'in nasıl tanıştığı, Bahar'ın Derin'i kullanmak gayesi ile ona yaklaştığı açık ve net bir biçimde gösterilmektedir. Yani Murat'ın kızının arkadaşı ile birlikte olduğu söylemi tamamen hikayeden bağımsız ve kötü niyetli bir çıkarımdır. Hikaye içinde asla ne ima edilmiş ne de zannedilen şekilde yer bulmuştur.
Temennimiz odur ki, seyircimiz bu hikayeden çıkardığı hisse ile tıpkı kahramanlarımız gibi evliliklerinin kıymetini anlayacak, yaptıkları yanlışların farkına varacaklardır. Önemsemedikleri bir gülümsemenin, "çok işim var" diye erteledikleri bir tatlı sözün kıymetini, bir diğerinin endişelerini küçümsemeden dinlemeyi, ben demeden önce biz diyebilmenin ferasetinin önemini kavrayacaklardır.
Henüz 4 bölümü yayınlanan Gel dese Aşk adlı projemize yöneltilen haksız ve mesnetsiz yorumlar karşısında bu açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur. Tabii ki her zamanki gibi takdir seyircimizindir.
Saygılarımızla
Osman Sınav
Senai Demirci
Rahşan Çiğdem İnan
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