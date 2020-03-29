Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izle! | Gel Dese Aşk yeni bölüm canlı izle
Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izle! Gel Dese Aşk yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk diziseverler tarafından büyük beğeni aldı. Diziseverler, Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izleme yollarını araştırıyor. Dizide bu hafta, Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. İşte Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izleme linki...
Gel Dese Aşk 4. yeni bölüm tek parça canlı izle! Gel Dese Aşk yeni bölüm canlı izle | ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Gel Dese Aşk, ilk bölümünden itibaren reyting rekorlarını kırmayı başardı. 4. yeni bölümünü merakla bekleyen diziseverler Gel Dese Aşk izleme linkini aramaya başladı. Gel Dese Aşk dizisinde bu hafta; Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin'le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.
GEL DESE AŞK 4. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
GEL DESE AŞK DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir. Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.
Evdeki gergin hava Bahar'ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerilir. Diğer yandan durulan sular Nuran'ın şirket kutlaması için Bahar'la görüşmek istemesiyle hareketlenir. Yasemin kimseye "Murat beni aldattı" diyemez. Mutlu aile imajını korumak için çabalar. Bahar ise Murat tarafından sevilmek için her şeyi yapmaya hazırdır artık. Onun için oyun olarak başladığı bu aşk gerçeğe dönüşmüştür çünkü. Diğer yandan Onur, Derin'i korumak için Bahar'ı durdurmaya çalışır. Fakat domino taşları birbirini devirmeye başlamıştır artık. Her şey kontrol edilemez bir yönde ilerlemekte her olay birbirini tetiklemektedir.
Düdenlilerin evi atmosfer, bastırılan duygular, yalanlar ve yanlış anlamalarla gerildikçe gerilir. Şimdi her biri adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi nasıl, nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan insanlara dönüşmüştür. İşte o anda Yasemin'in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlar onu izledi...
- Takviye vitamin kullanmak koronavirüsten korur mu?
- Fırsatçılara geçit yok! 5 bin kaçak maske ele geçirildi!
- Provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı
- Uzmanlar uyardı! Corona virüs korkusuyla sık yıkıyorsanız...
- Mart karı Sivas'ı beyaza bürüdü
- Vali Ali Yerlikaya İstanbullulara teşekkür etti
- Yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi
- Valilik duyurdu! Karantina altına alındı
- Sivas'ta 5 köy karantina altına alındı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?