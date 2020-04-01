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Araç sahipleri dikkat! LPG'de indirim beklentisi: 3 liraya kadar düşebilir

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! 3 LİRAYA KADAR DÜŞEBİLİR

fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte ve motorinde ardı ardına gerçekleşen indirimler bu sefer de 'ye geliyor. Sektör uzmanları LPG fiyatlarında 85-90 kuruşluk indirim ihtimalinin ortaya çıktığını belirtirken, söz konusu indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor. İndirimin gerçeklemesi halinde 'da litresi 3,90'dan satılan LPG'nin fiyatı 3 liraya kadar gerilemiş olacak.

Brent petrolün varil fiyatının 23 dolar ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile akaryakıt ürünlerinden ve motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından gözlerin çevrildiği için indirimin detayları netleşti.

85-90 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
fiyatlarının 23 dolara kadar inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları, düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarına da yansıyacağını belirtiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre Yaşanan gelişmelerle birlikte LPG'nin pompa fiyatında 85-90 kuruş indirim yapılmasını bekleyen sektör yetkilileri, büyük indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor.

İNDİRİM SONRASI LPG'DE RAKAMLAR
Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde ve 'de litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3 liraya kadar gerileyecekken, 'da ise 3,07 lira olacak.

5 LİRANIN ALTINDA
Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ile son olarak benzin 10 kuruş, motorin ise 8 kuruşluk indirim almış söz konusu indirimlerin ardından İstanbul'da benzinin ortalam fiyatı kimi satış noktalarında 4 lira 98 kuruş seviyesine gerilemişti.

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