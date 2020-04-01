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Koronavirüsten (Covid-19) ölenlerdeki virüs topraktan çıkar mı? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel kritik soruyu yanıtladı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2020
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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERDEKİ VİRÜS TOPRAKTAN ÇIKAR MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs üyesi Prof. Dr. ile ilgili akıllar takılan kritik konu olan "Koronavirüsten (Covid-19) ölenlerdeki virüs topraktan çıkar mı?" sorusunu yanıtladı. İşte haberin ayrıntıları...

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs (Covid-19) gündemine dair konuştu.

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