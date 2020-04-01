Koronavirüsten (Covid-19) ölenlerdeki virüs topraktan çıkar mı? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel kritik soruyu yanıtladı...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel corona virüs ile ilgili akıllar takılan kritik konu olan "Koronavirüsten (Covid-19) ölenlerdeki virüs topraktan çıkar mı?" sorusunu yanıtladı. İşte haberin ayrıntıları...
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs (Covid-19) gündemine dair konuştu.
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