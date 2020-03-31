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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMAS

Son dakika haberine göre; Başkan , Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Başkan , Endonezya Cumhurbaşkanı Joko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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