Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.