Hilal Kaplan'dan koronavirüs ile mücadelede Türkiye'ye “Nerde bu devlet" diyenlere Fransa ve ABD örneği...
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesi ve devletin ekonomik, sosyal yönden attığı kritik adımları köşesine taşıdı. Öte taraftan da Kaplan, diğer ülkelerin corona virüs ile vatandaşına karşı duyarsız kalmasını eleştirdi ve “Nerde bu devlet mi demiştiniz?” başlığını attığı yazısında “felaket tellalları”na göndermede bulundu.İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın bugünkü köşesine "Nerde bu devlet mi demiştiniz?" başlığı ile köşesine taşıdığı dikkat çeken o yazı...
"DÜNYA ÜRESEL BİR KRİZDEN GEÇERKEN..."
Kulaklarımızda çınlayan, "Eski Türkiye'ye ait" bir feryâttır. 17 Ağustos depreminde devlet ancak günler sonra felaket bölgelerine ulaşabildiğinde veya 2001 krizinde bankaların içi ile birlikte milletin de cebi boşaltıldığında dilimize pelesenk olmuştur. Dünya sağlık ve ekonomi alanında küresel bir krizden geçerken, bazıları da bu seslenişin ülkemizde hâlâ karşılığı olduğuna bizi inandırmaya çalışıyor.
Oysa ki devlet, bazılarının "abartı" diyerek karşı çıktığı dönemde, daha hiç vaka yokken havalimanlarına termal kamera yerleştirerek, sadece 47 vaka varken okulları tatil ederek Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan önce tedbirler almaya başlamıştı.
AVRUPA VE TÜRKİYE'NİN ŞEHİR HASTANELERİ GERÇEĞİ
Oysa ki devlet, bazılarının 'israf' diyerek karşı çıktığı dönemde, kulak asmayarak Şehir Hastaneleri projesini hayata geçirerek ülkeye onbinlerce yataklı tesisleri kazandırıp, yoğun bakım yatağı sayısı yine Avrupa ülkelerinin üzerine çıkarmıştı.
Oysa ki devlet, sicillerinde SGK'yı batırma lekesini taşıyan bazılarına rağmen çoğu Avrupa ülkesinden ve Amerika'dan oldukça kapsayıcı bir sağlık sigortası sistemiyle bütün vatandaşlarını korumaya almıştı.
ABD VE FRANSA ÖRNEĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜCÜ!
ABD, yurt dışından getirttiği vatandaşlarına uçağa binmeden 1.485 dolarlık senetler imzalatır, Fransa uçağa almak için 16 bin euro isterken ve 30 bin Fransız bu sebeple yurduna dönememişken, bu devlet tek kuruş almadan yeri geldi 10 kişi için uçak kaldırttı ama vatandaşlarını gurbet elde bırakmadı. Geldiklerinde ise üç öğün yemeklerini ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladığı yerlerde 14 gün boyunca karantinaya aldı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HANGİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelere COVID-19 ile mücadelelerine destek amacıyla 3 milyar TL tutarında kaynak sağladı. Kamu bankaları, aylık 5 bin TL'nin altında geliri olan ailelere 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç desteği verecek ve bu 6 ay ödemesiz, sonrasında ise aylık 376 TL ödeme karşılığında verilecek. Çalışan ayılarında azaltma yapmayan KOBİ'lere ve tüm firmalara "işe devam desteği" kapsamında yine 6 ay ödemesiz ve 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7,5 maliyetli cirolarına göre üst maliyeti 100 milyon TL'yi bulan destek paketi açıklandı. Ayrıca kahramanlarımız sağlık çalışanlarının perforans ödemelerinin 3 ay boyunca tavandan yapılması kararlaştırılarak 4,5 milyar TL ek ödenek sağlandı. KDV beyannameleri 27 Haziran'a ötelenirken, ticari, zirai ve serbest meslek erbabı yaklaşık 2 milyon vatandaş da "mücbir sebep hali" kapsamına alındı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BUNLARI YAPTI"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er TL destek ödemesine bugün itibariyle başlıyor. VEFA projesi ile ihtiyacı olan 65 yaş üstü büyüklerimize evlere gıda ve ilaç dahil tüm hizmetleri sağlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının aylık payı 45 milyon TL artırıldı. 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği sağlanıyor. En düşük emekli maaşı aylık 1.500 TL'ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise Nisan ayında ödenmesi kararlaştırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara emekli aylığı, evde bakım aylıkları ve 1.000 TL destek ödemeleri PTT ve valilikler desteğiyle evlere ulaştırılarak ödenmeye başlandı. Kamuda vardiyalı veya uzaktan esnek çalışma başladı.
Ayrıca evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlanma için gerekli raporlar Mayıs sonuna kadar geçerli hale getirildi. Kronik rahatsızlığı olup da reçetesini yeniletmek zorunda olanların reçeteleri SGK tarafından uzatıldı. Nisan-Mayıs-Haziran ayı SGK prim ödemeleri altı ay ertelendi. Ayrıca Kızılay 50 milyon TL'lik destek paketi ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya başladı.
New York Valisi, "bir haftalık medikal ekipmanımız kaldı" diye ağlarken, ABD'de sigortası olmayan 33 milyon kişi ölüme terk edilirken, İtalya 80 yaş üstü vatandaşını artık hastanelere almayıp evlerinde ölüme yollarken, İspanya'da huzurevlerine terk edilmiş yaşlıların naaşları toplanırken, İngiltere'de hastaların yaş ve sağlık durumuna bakılarak solunum cihazı sağlanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları yaptı. Yapmaya da devam edecek. Aynı gemideyiz, birlikte başaracağız.
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