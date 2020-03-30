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Başkan Erdoğan'dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN #BİZBİZEYETERİZTÜRKİYEM PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan, Twitter'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası' ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz.'' ifadelerini kullanırken bir de konuya ilişkin video paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz.

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