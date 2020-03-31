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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duyurdu: 6 ay ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AÇIKLADI!

Son dakika haberi... Çevre 'ndan yapılan açıklamada "Korona virüs salgınının sektörüne olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik aldığımız tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek gelirleri 6 ay süreyle erteledik." ifadelerine yer verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

"6 AY SÜREYLE ERTELENDİ"

Buna göre, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler çerçevesinde kamu arazileri üzerinde yer alan turizm tesislerinden nisan, mayıs ve haziran aylarında tahsil edilecek gelirler 6 ay süreyle ertelendi.

Milli Emlak Genel Tebliği ile ertelemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerinin ertelenmesi için başvuru şartı aranmayacak.

Ertelenen alacaklar, süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.

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