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Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: Seher Aktan isimli PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI: SAYI 67'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, " isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020’nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67’ye yükseldi." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, polis ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda bugün, isimli bölücü terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020'nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67'ye yükseldi" denildi.
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