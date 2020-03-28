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Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
Son dakika... Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı? Arabayla şehirler arası yolculuk yapılıyor mu? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre iller arası otobüs seferleri valiliklerin izniyle yapılabilecek. Bu gelişmelerin ardından özel araçla seyahat yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 17:01
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