Son dakika: Bilim Kurulu kararını verdi! Umreden dönenler bir hafta daha karantinada kalacak
Son dakika haberine göre Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemi 1 hafta ertelendi.
Sağlık Bakanlığı'nca Corona Virüs tedbirleri kapsamında umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.
14 GÜNLÜK KARANTİNADA 500 POLİS NÖBET TUTTU
Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp bina içinde katlarda ve çevrede nöbet tuttu.
BİR HAFTA DAHA KARANTİNADA KALACAKLAR
Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için dün yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine Bilim Kurulu kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi.
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