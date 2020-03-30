Adalet Bakanı Gül: 30 Nisan'a kadar duruşmalar ertelendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir. Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir. Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri 6 Nisan itibariyle tümüyle yapılmış olacak." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

CEZAEVİ PERSONELİ İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

"Kurumlarda görev alan tüm personel, evlerine gönderilmeyerek izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır. Kamuya ait yerlerden de yararlanılması hususu değerlendirilmektedir. Kurumsal olarak alt yapıyı hazırlamış durumdayız.

"PEK ÇOK İŞLEM DAHA ÇABUK GÖRÜLECEKTİR"

Bir diğer gelişme de telefon görüşmesinde, görüntülü görüşme imkanını sağlamak adına çalışmanın başlamasıdır. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mevzuat altyapısı tamamlanmaktadır. Böylece sadece görüntülü görüşme değil, mektup, kantin, doktor gibi pek çok işlem daha çabuk görülecektir.

TÜM DURUŞMALAR 30 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

Bir diğer konu da her gün yüz binlerce insanın giriş çıkış yaptığı adliyelerde ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmaktır. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması ve acele işler haricinde tüm duruşmalar ertelenecek. 30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir."