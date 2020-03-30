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Son dakika: Hakkari Valiliğinden flaş yanıt! "Askerlerin koronavirüse yakalandığı" iddiaları yalan haber...

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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ASKERLER KORONAYA YAKALANDI İDDİALARINA YANIT

Son dakika haberine göre; Valiliğinden bazı basın, yayın organları ve sosyal medyada yer alan "11 askerin koronavirüse yakalandığı" haberlerinin asılsız olduğu bildirildi.

Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında, söz konusu haberin ve bazı basın, yayın organlarında giderek yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Kovid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

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