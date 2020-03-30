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Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler paylaşıldı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu üzerinden güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanlığı, test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı gibi tüm bilgileri yayınladı. Dünyada corona virüsü bulaşan kişi sayısı 722 bin olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı. Peki, Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 10:12
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