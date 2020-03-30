Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı bildirildi. Tüm dünyada virüsün bulaştığı kişi sayısı 722 bini aşarken, 151 bin 901 kişi iyileşti, 33 bin 984 ölüm gerçekleşti. Türkiye'deki son durum merak ediliyor. Peki, corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve son gelişmeler...