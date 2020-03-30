30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Türkiye'de koronavirüs son durum nedir? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler paylaşıldı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu üzerinden güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanlığı, test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı gibi tüm bilgileri yayınladı. Dünyada corona virüsü bulaşan kişi sayısı 722 bin olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aştı. Peki, Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 10:12
  • 1
  • 28
Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı bildirildi. Tüm dünyada virüsün bulaştığı kişi sayısı 722 bini aşarken, 151 bin 901 kişi iyileşti, 33 bin 984 ölüm gerçekleşti. Türkiye'deki son durum merak ediliyor. Peki, corona virüsü nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve son gelişmeler...

  • 2
  • 28
Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"na göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu.

Bugünkü test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 28
Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU

  • 4
  • 28
Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU

  • 5
  • 28
Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YALANLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.