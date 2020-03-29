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Son dakika: Ankara Valiliği: Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLADI: YASAK GETİRİLDİ

Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında " yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında " yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

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