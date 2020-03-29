Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki Türklere 'evde kal' çağrısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkler için sosyal medya hesabından video paylaşarak, "Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türkler için koronavirüs salgını nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından video yayınladı.
Bakan Çavuşoğlu, 'Bizim için değerlisiniz. Güzel ülkemizde tekrar buluşmak, memleket hasretine son vermek için evde kal' notuyla paylaştığı videoda, şunları söyledi:
"Ana vatandan kilometrelerce uzakta yaşayan çok kıymetli vatandaşlarımız ve soydaşlarımız. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin uyarılarına dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz olarak hissedin. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara'daki 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ve bizlere doğrudan ulaşınız."
Videoda ayrıca yurt dışında görev yapan Türk büyükelçilerin 'evde kal' mesajlarına da yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'de korona etkisi ne zaman sona erecek?
- Rockefeller koronavirüsü 10 yıl önce böyle açıklamış
- Ankara Valiliği: Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı
- Vali Yerlikaya'dan "48 saat hiç çıkma" çağrısı
- Salgın sonrası dünya nasıl olacak? Küresel aklın bir oyunu mu?
- Emine Erdoğan'dan gençlere dayanışma çağrısı
- AYM'nin skandal kararına AK Parti'den tepki!
- İçişleri yeni koronavirüs genelgesi! Toplu ulaşım araçları...
- FETÖ'nün darbe mesajı: Karadeniz şivesiyle bir ses...
- İtalyanlar AB bayraklarını yaktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi Galatasaray futbol takımında kalecilik yapmış isimlerden biri değildir?
- Enrique Iglesias'ta da olan situs inversus durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?
- BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?