Son dakika haberi... Haluk Bayraktar yerli solunum cihazıyla ilgili tarih verdi
Son dakika haberi... SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yerli solunum cihazı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Yaklaşık 100’e yakın mühendisin yer aldığı özel ekiple yerli solunum cihazının seri üretimi için milli seferberlik ruhuyla çalışmalar devam ediyor. Geldiğimiz noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, seri üretimin başladığını ve ilk cihazların tesliminin 15 Nisan’a yetiştirilmeye çalıştığını açıkladı. Koronavirüsü birlikte yeneceğiz" dedi.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Yaklaşık 100'e yakın mühendisin yer aldığı özel ekiple yerli solunum cihazının seri üretimi için milli seferberlik ruhuyla çalışmalar devam ediyor. Koronavirüsü birlikte yeneceğiz" dedi.
Koronavirüs salgınının en kritik malzemesi olan yoğun bakım solunum destek ünitesi ve solunum cihazı üretimi olduğunu belirten Bayraktar, "Üretimi üstlenen firmadan yoğun bakım solunum destek ünitesi üretimi için kritik bileşen listesi aldık. Başvuran firmalarımızın yeteneklerini kategorize ederek yetenek matrisi oluşturduk. Oluşturulan bu matris, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile cihaz tasarımı ve üretimi için oluşturulan özel ekibe iletildi. Ayrıca açık kaynak olarak başlatılan yetenek haritası çalışmalarına da destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bayraktar, yerli solunum cihazı üretimi için başlatılan ortak çalışma için Baykar, Aselsan, Biosys ve Arçelik bünyesinde çalışan mühendislerden bir takım olduğunu kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:
15 NİSAN'A YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
"Yaklaşık 100'e yakın mühendisin yer aldığı bu özel ekip, yerli solunum cihazının seri üretimi için milli seferberlik ruhuyla çalışmalarına devam ediyor. Geldiğimiz noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, seri üretimin başladığını ve ilk cihazların tesliminin 15 Nisan'a yetiştirilmeye çalıştığını açıkladı. Yerli solunum cihazı için ekibiyle birlikte çalışmalara devam eden Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın başlattığı kampanya ile şimdiden 1000'den fazla solunum cihazı Aselsan, Baykar, Tusaş, Havelsan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından sipariş edilerek Sağlık Bakanlığı'na hibe edildi."
Bayraktar, SAHA İstanbul üyelerinin Koronavirüs (Covid-19) salgını için milli seferberlik ruhuyla yürüttüğü önemli destek çalışmalarından biri de robotik tanı kiti olduğunu ifade ederek çalışma tamamlandığında aynı anda birçok testin hızlıca sonuçlanacağını ve bu çalışma için SAHA İstanbul üyelerinin CNC üretim kapasitelerini de kullanmaya başlayacağını kaydetti.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede SAHA İstanbul üyesi bir firma tarafından geliştirilen dijital bir uygulamayı hatırlatan Bayraktar, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır'ın başlattığı çalışmada ise üyelerimiz arasında bulunan ve 500 kişilik bir yazılım ekibine sahip olan OBSS firması dijital bir uygulama geliştiriyor.
Geliştirilen uygulama ile koronavirüs salgınındaki izolasyon takip edilerek korunma ve karantina çalışmalarına etkin destek verilecek. Yapılan çalışmalara destek veren adını saydığımız ve sayamadığımız tüm üyelerimiz ile bu çalışmaların koordinasyonunda SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş yönetiminde görev alarak yoğun bir şekilde çalışan ekibimize çok teşekkür ederim. Koronavirüsü (Covid-19) birlikte yeneceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.
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