28 Mart 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ TELEFON

Son dakika haberi... Başkan , 24 Mart’ta ’nden () gelip Kız Yurdu’nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesinde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye , 'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan 'ü telefonla arayarak kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

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