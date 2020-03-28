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Son dakika: Adalet Bakanlığından koronavirüs açıklaması: Cezaevlerindeki tedbirler 2 hafta uzatıldı

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI: SÜRE 2 HAFTA UZATILDI

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığınca, cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı iki hafta daha ertelendi.

Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

Adalet Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında uzattığı tedbirler şöyle belirlendi:

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler
2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları
3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller
4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri
5- Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler
6- Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı
7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması
iki hafta süreyle ertelendi.
• Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.
• Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.

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