Son dakika: Adalet Bakanı açıkladı! Büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak
Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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