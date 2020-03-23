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Son dakika: Adalet Bakanı açıkladı! Büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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O İŞLETMELERDEN KİRA ALINMAYACAK

Son dakika haberine göre Abdulhamit , " tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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