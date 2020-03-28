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Coronavirüs tedbirleri sıkılaşıyor! THY'den iç hat seferleriyle ilgili önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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THY'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! İÇ HATLARA DÜZENLEME

Genel Müdürü , koronavirüs ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren ve 'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını açıkladı.

() Genel Müdürü , Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

"SINIRLANDIRMA YAPILACAK"

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren ve 'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"GÜN İÇİNDE HAZIRLANIP İLAN EDİLECEK"

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.

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