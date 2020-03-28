Sabah Gazetesi ile dalga geçtiğini sanan Fatih Altaylı rezil oldu!
Sosyal medya Sabah Gazetesi’nin internet sitesinde yapılan bir haberi eleştirmeye çalışırken komik duruma düşen Fatih Altaylı’yı konuşuyor… Facebook’un otomatik çevirisinde yapılan hatayı Sabah.com.tr’nin üzerine yıkmaya çalışan, ancak altta yazan bir ifadeyi sonradan fark ederek tweeti silen Fatih Altaylı rezil oldu.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkileyen Koronavirüs salgınında dün akşam Bilim Kurulu ile toplantısı ardından bilançoyu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sabah.com.tr üzerinden haberleştirildi.
HABER FACEBOOK'TAN 'TÜRKÇE' YAYINLANDI
Açıklamalar sosyal medya platformu Facebook'ta bulunan Sabah.com.tr'nin hesabından da okuyuculara sunuldu.
'Türkçe' olarak "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" ifadeleri yer alarak paylaşılan post ardından Fatih Altaylı'yı rezil eden bir olay meydana geldi.
Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabı üzerinden Facebook tarafından 'Türkçe' olan metnin İngilizce'ye otomatik olarak çevrilmesi sırasında 'Koca' ifadesinin 'Husband' olmasıyla dalga geçti. Ancak Altaylı bu hatanın 'Sabah Editörleri' tarafından yapıldığını sandı.
ÇEVİRİYİ SABAH DEĞİL FACEBOOK YAPTI
Oysa durum bambaşkaydı… Facebook otomatik çeviri şeklinde metni çevirmiş, altına da 'bu çeviriye değerlendir' anlamına gelen 'rate this translation' ifadesini eklemişti.
ALTAYLI REZİL OLDU
İngilizce'de 'Koca' kelimesinin 'eş' anlamına gelen 'Husband' olarak yazılmasıyla dalga geçerek Sabah'ı eleştirmeye çalışan Fatih Altaylı'nın büyük rezil olduğu görüldü.
Fatih Altaylı kısa süre sonra tweeti yayından kaldırarak komik hatasını unutturmaya çalıştı.
SİLDİĞİ TWEETİN CEVABI KALDI
Ancak tweetinin altına gelen "Fatih Bey cahillikten olsa gerek çeviriyi yapan facebook. Sabah'ın yazdığı Türkçe metni İngilizce'ye cevirmiş. Altta da bu çeviriyi değerlendirin diye link koymuş. Çeviriden memnun değilseniz facebook'a bu link sayesinde geri bildirimde bulunabilirsiniz" yorumu Altaylı'yı ele verdi.
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