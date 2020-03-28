28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uzatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
ABONE OL
KERKÜK'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Kerkük'te koronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzatıldı.

'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 11 Nisan'a uzatıldı.

Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu süre zarfında kentte detaylı temizlik ve bazı semtlerde sağlık kontrollerinin süreceği kaydedildi.

Kentin tüm girişlerinin kapalı kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, sadece gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği aktarıldı.

Kerkük Valisi Rakan Said, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 28 Mart'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA