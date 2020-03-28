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İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü'ne ''geçmiş olsun'' mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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KOVİD-19'U YENEN REKTÖRE 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

İletişim Başkanı , koronavirüsü yenen Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz için ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı. Altun paylaşımında, ''Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs’ü yendi. Hamdolsun. Allah sağlık sıhhat versin!'' ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı;

Birkaç ay önce "'nin ezber bozan kadınları" projesi kapsamında bizlerle hayat hikayesini paylaşmıştı. @khasedutr Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs'ü yendi. Hamdolsun. Allah sağlık sıhhat versin!

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