İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü'ne ''geçmiş olsun'' mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz için ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı. Altun paylaşımında, ''Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs’ü yendi. Hamdolsun. Allah sağlık sıhhat versin!'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı;
Birkaç ay önce "Türkiye'nin ezber bozan kadınları" projesi kapsamında bizlerle hayat hikayesini paylaşmıştı. @khasedutr Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs'ü yendi. Hamdolsun. Allah sağlık sıhhat versin!
Birkaç ay önce "Türkiye'nin ezber bozan kadınları" projesi kapsamında bizlerle hayat hikayesini paylaşmıştı.. @khasedutr Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs'ü yendi.
Hamdolsun.
Allah sağlık sıhhat versin! pic.twitter.com/CL0Z85VPTa
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 28, 2020
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