Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitterdan yaptığı son dakika açıklamasında "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadelerini yer verdi.
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