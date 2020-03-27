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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz

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Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA: TÜM İLLERİMİZDE TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." dedi.

, Twitterdan yaptığı son dakika açıklamasında "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadelerini yer verdi.




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