CHP'li eski vekil Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testi pozitif çıktı!

Türkiye coronavirüs tehdidine karşı aldığı her geçen an sıkılaştırırken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre CHP 24. Dönem Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün de coronavirüs testinin pozitif çıktı. Kadir Gökmen Öğüt'ün tedavi altında olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklama ile Türkiye'deki ölümlü vaka sayısını 75 olarak duyurdu. Bakan Koca toplam vaka sasyısını ise 3 bin 296 olarak duyurdu.

ESKİ VEKİL DE KORONAYA YAKALANDI

Koronavirüsü testi pozitif çıkanlar arasında Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, gibi spor dünyasında isimler de bulunuyor. Testi pozitif çıkan isimlere siyaset dünyasından eski bir milletvekili eklendi.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT'ÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, eski CHP'li vekil Kadir Gökmen Öğüt'ün de corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ÖZEL BÖYLE DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.