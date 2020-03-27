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CHP'li eski vekil Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testi pozitif çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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CHP'Lİ ESKİ VEKİLİN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

coronavirüs tehdidine karşı aldığı her geçen an sıkılaştırırken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre 24. Dönem Milletvekili 'ün de coronavirüs testinin pozitif çıktı. Kadir Gökmen Öğüt'ün tedavi altında olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklama ile 'deki ölümlü vaka sayısını 75 olarak duyurdu. Bakan Koca toplam vaka sasyısını ise 3 bin 296 olarak duyurdu.

ESKİ VEKİL DE KORONAYA YAKALANDI

Koronavirüsü testi pozitif çıkanlar arasında , , Abdurrahim Albayrak, gibi spor dünyasında isimler de bulunuyor. Testi pozitif çıkan isimlere siyaset dünyasından eski bir milletvekili eklendi.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT'ÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Açıklama 'den geldi. Özel, eski CHP'li vekil 'ün de corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ÖZEL BÖYLE DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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