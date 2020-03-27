CHP yandaşı medyadan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden skandal algı operasyonu

CHP yandaşı medya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün online gerçekleştirdiği FİKKO toplantısına dair fotoğraflar üzerinden skandal bir algı operasyonuna imza attı. Yalan medyası, toplantının gerçekleştirildiği odanın ve eşyaların Bakan Albayak'a ait olduğunu iddia ederek çirkin bir iftirada bulundu. Söz konusu telekonferansın Beylerbeyi Sarayı'nın üst tarafında bulunan zamanında müştemilat olarak kullanılan bir binada gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

CHP medyası yalanlarla dolu bir algı operasyonuna imza atarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün online olarak gerçekleştirdiği FİKKO toplatısının yapıldığı odayı Bakan Albayrak'a aitmiş gibi gösterdi. Odadaki altın varaklı kalorifer peteği üzerinden de algı operasyonu yürütmeye kalktılar.

Haberde, "Koronavirüs salgını sonrası ücretsiz izne zorlanan ve işten çıkarılan işçilere devlet desteği sağlanması tartışmaları devam ederken, Berat Albayrak'ın binlerce liralık kalorifer peteği tepki çekti. " diyerek skandal ifadelere imza attılar.

BAKANLIKTAN ÇOK SERT TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP yandaşı medya tarafından yapılan "Berat Albayrak'ın altın varaklı kalorifer peteği tartışma yarattı"

başlıklı yalan haberlere çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Odayı, odadaki eşyaları Sayın Bakanımıza ait gibi gösteren, bununla da yetinmeyip akla hayale gelmeyen iftiralar üreten bu zihniyet ile yargı önünde hesaplaşacağız." denildi.



İşte Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama:

YALANLARLA ALGI OPERASYONU BAŞLATTILAR

Sayın Bakanımızın, önceki gün online gerçekleşen FİKKO toplantısına dair fotoğraflar üzerinden tamamen yalanlarla algı operasyonu başlattılar.

Her seferinde, yalan ve iftiraya sarılan, hiçbir ahlaki ve insani melekeye sahip olmayan bu güruh yeni bir saldırısında da açıkta kaldı.





YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

Sayın bakanımız o telekonferansı Beylerbeyi Sarayı'nın üst tarafında bulunan zamanında müştemilat olarak kullanılan bir binada gerçekleştirdiler.

Sayın Cumhurbaşkanımız da bakanlarımız da bu kısmı çalışmaları için zaman zaman kullanmaktadırlar.

Çarşamba günü de Bakanımız, bu binadaki bir odada yer alan toplantı masasında telekonferans gerçekleştirmiştir.

Odayı, odadaki eşyaları Sn. Bakanımıza ait gibi gösteren, bununla da yetinmeyip akla hayale gelmeyen iftiralar üreten bu zihniyet ile yargı önünde hesaplaşacağız.

BOŞ DURMAYACAKLARINDAN EMİNDİK

4 yıldır, Türkiye'nin özellikle enerji ve ekonomi ile ilgili gündemlerinde yaşadığı her kritik süreçte Sn. Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef alanların, coronavirüs ile topyekun mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde de boş durmayacağından emindik.

İşte Beylerbeyi Sarayı'ndaki o oda:



