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27.03.2020

33 yaşındaki Dilek Tahtalı hayatını nasıl kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki son vaka sayılarını verirken, oldukça önemli bir noktaya dikkat çekti. 33 yaşında hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın hikayesini anlatan Bakan Koca, milyonlara bir kez daha izole yaşamın önemini anlattı.

33 YAŞINDAKİ DİLEK HAYATINI NASIL KAYBETTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 33 yaşında koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden Dilek Tahtacı'nın hikayesini paylaştı. Bakan Koca, ''33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili; ilk gördüğümüz vakalarda bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı temaslı genç, babası ve amcası 60 yaş üstende yoğun bakımda tedavi edildi. Bütün taramaları yaparak bunu tespit ettik. Ailede ya da yakın çevrede bir üçüncü hasta daha oldu. Bir özel hastanede tedavisi devam eden bu hastanın muhasebe işlemleri için genel durumu iyi olan taşıcı olan kişi yakının muhasebe için hayatını kaybeden hastamızla temas ediyor. Hayatını kaybeden hatamız 5-6 yaşından beridir kronik hastalıkları olan, tedavi süreci geçiren ve direnci düşük bir hastamızdı. Bu hastamız hayatını kaybetmeden önce başka bir özel hastaneye gidiyor. Orada temasa geçtiği bir hastamız da hayatını kaybediyor. Bu hastalığı getiren kişi ise hayatta. Herkesin kendisini izole ederek geçici yaşam sağlamasını istiyoruz.'' İfadelerini kullandı.

CHPli Ramis Topal koronavirüsten hayatını kaybeden yeğeni Dilek Tahtalının son anlarını paylaştı CHP'Lİ RAMİS TOPAL KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN YEĞENİ DİLEK TAHTALI'NIN SON ANLARINI PAYLAŞTI

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