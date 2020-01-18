AB'den skandal karar! Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi dengelerini bozdu
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuka uygun arama faliyetlerini bir türlü kabullenemeyen Avrupa Birliği'nden skandal bir karar geldi. AB Türkiye'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gitti.
Alman medyası, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Suriye'deki askeri operasyonları nedeniyle Türkiye'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gittiğini yazdı.
YARDIMI YÜZDE 75 KISTI
Essen merkezli Funke Mediengruppe, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından Avrupa Parlamentosu'na gönderilen mektuba ulaştı. Buna göre; AB, Türkiye'ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kıstı.
Bu bağlamda AB Türkiye'ye sadece 168 milyon Euro yardımda bulunacak ve bu fonun 150 milyon Euro'su demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konusunda harcanacak. Geri kalan 18 milyon Euro ise kırsal kalkınmaya ayrılacak.
KESİNTİNİN GEREKÇESİ BELLİ
İspanyol siyasetçi, AB'nin kesintisine gerekçe olarak ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı ve Kıbrıs Adası açıklarında yaptığı sondaj çalışmalarını gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HDP'de çöp vurgunu! Görev gelir gelmez yapmış
- İlaç lobisinden büyük skandal! Karaborsaya çıkardılar
- FETÖ yapılanmasına büyük operasyon!
- Balon gaz kaçırıyor! Şizofren kitlenin komedisi
- Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta hainlerle ayın kullandı!
- Metin İyidil'in serbest kalmasında FETÖ detayı! Eski askeri savcı deşifre etti
- İBB fişleme uygulamasında geri adım attı
- Hafter'in sözcüsünden Türkiye'ye alçak tehdit!
- Çarpıcı satırlar: Eyvah mektubu bize iteledi
- Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni ücretler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!
- 23 Ocak A101 katalog: A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimler sürüyor! İşte haftanın ürünleri...
- Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitecek? İşte, MEB 2020 takvimi…
- Babil’in Ayşe’si Aslı Enver kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aslı Enver hakkındaki ilginç gerçek!
- Babil oyuncuları kimdir? Babil dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Babil nerede çekiliyor?
- 1 ay cezaya bile hapis! Yeni yargı paketinde neler var? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı?
- Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimlerdir?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli mi?
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?