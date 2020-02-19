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Fransız Savunma Bakanı Parly’den Rumlara Doğu Akdeniz mesajı: Yanınızdayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
FRANSIZ BAKANDAN KÜSTAH AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Macron’un ’yı bölmek için uğraşan darbeci Hafter’e verdiği destek büyük çekerken yine Fransa’dan Parly’den skandal bir açıklama geldi. ’i uluslararası hukuka aykırı şekilde himayesi altına almaya çalışan Rumlara destek verdi ve “Yanınızdayız” mesajı verdi.

Florance Parly, 'de yaşananlarla ilgili olarak ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Parly, Rumların Doğu Akdeniz'deki adımlarına destek verdiklerini belirtti.

Parly, Ada'daki temaslarında ilk önce Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüştü. Görüşmede, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlara başka ülkelerin de katılmasının sağlanması kararı alındığı belirtildi. Görüşmelerden sonra açıklama yapan Fransız Bakan, Rumlarla askeri ilişkilerin güçlendirileceği mesajı verdi.

RUM MEDYASI: FRANSA, RUM KESİMİ'NE DEMİRLİYOR

Parly, "(Güney) Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Charles De Gaulle uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. Doğu Akdeniz'de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rum medyası da, görüşmeyi Fransa'nın Rum kesimine demir atması olarak yorumlayarak gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün geliştirileceğine dikkat çekti.

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