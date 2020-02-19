Fransız Savunma Bakanı Parly’den Rumlara Doğu Akdeniz mesajı: Yanınızdayız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Libya’yı bölmek için uğraşan darbeci Hafter’e verdiği destek büyük çekerken yine Fransa’dan Savunma Bakanı Parly’den skandal bir açıklama geldi. Doğu Akdeniz’i uluslararası hukuka aykırı şekilde himayesi altına almaya çalışan Rumlara destek verdi ve “Yanınızdayız” mesajı verdi.
Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili olarak Güney Kıbrıs ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Parly, Rumların Doğu Akdeniz'deki adımlarına destek verdiklerini belirtti.
Parly, Ada'daki temaslarında ilk önce Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüştü. Görüşmede, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlara başka ülkelerin de katılmasının sağlanması kararı alındığı belirtildi. Görüşmelerden sonra açıklama yapan Fransız Bakan, Rumlarla askeri ilişkilerin güçlendirileceği mesajı verdi.
RUM MEDYASI: FRANSA, RUM KESİMİ'NE DEMİRLİYOR
Parly, "(Güney) Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Charles De Gaulle uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. Doğu Akdeniz'de olup bitenler konusunda da dayanışmamızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Rum medyası da, görüşmeyi Fransa'nın Rum kesimine demir atması olarak yorumlayarak gelişmeyi manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Evangelos Florakis Deniz Üssü'nün geliştirileceğine dikkat çekti.
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