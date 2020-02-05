Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO toplantısı değerlendirmesi

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) toplantısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) toplantısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.







Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) bugün toplandığını belirterek, "2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık." ifadelerini kullandı.