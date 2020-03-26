Yüksek Seçim Kurulundan flaş karar! CHP'li başkan Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti
Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar "silahlı tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi. Aydar'ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan YSK, konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar verdi.
Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
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