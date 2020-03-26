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Yüksek Seçim Kurulundan flaş karar! CHP'li başkan Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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YSK, CHP'Lİ BAŞKANIN MAZBATASINI İPTAL ETTİ

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (), 'li Ceyhan Belediye Başkanı 'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar "silahlı tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi. Aydar'ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan , konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar verdi.

Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

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