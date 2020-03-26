Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Corona virüs tedbirleri hakkında flaş açıklama
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Varank, "Kobilerin ödemlerini 3 ay erteledik" dedi. Öte yandan Varank, "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık." şeklinde konuştu. Ayrıca Bakan Varank, "Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak." mesajını verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Varank, "Kobilerin ödemlerini 3 ay erteledik" dedi. Öte yandan Varank, "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık." şeklinde konuştu. Ayrıca Bakan Varank, "Bu süreçte fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak." mesajını verdi.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle;
Yatırım teşviklerinde verdiğimiz kredi faiz desteği uygulamasına esneklik getiriyoruz. Kullandıkları kredi faizini veya kar payının bir kısmını bakanlığımız karşılıyor. Aksama olması durumunda faiz desteğinden faydalanamıyorlardı. Bu kuralı askıya alıyoruz. Firmalar bazı ödemelerini daha sonra gerçekleştirdiğinde faiz ve kar payı desteğinden aynen faydalanabilecekler.
Fırsatçıların spekülasyon yapmasına izin vermeyeceğiz.
Kobilerin ödemlerini 3 ay erteledik. Koronavirüs teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ekipmanlara, önleme ürünlerine hızlıca destek vereceğiz.
Girişimcilerin ve bilim insanlarının getirecekleri projelerin hayata geçmesini sağlayacak hızlı bir program hazırladık. 2 Nisan'a kadar açık olacak çağrılar bir hafta içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.
TÜBİTAK Covid-19 Portalı'nı da bugün itibarıyla devreye aldık. covid19.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek portalda araştırmacılara da özel bir bölüm oluşturduk.
AŞI VE İLAÇ GELİŞTİRME SÜRECİ...
Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Yeni öneri getiren tüm araştırmacılarımızı sürece doğrudan dahil edebileceğiz.
SOLUNUM CİHAZLARI...
Bu girişimlerle irtibata geçtik. Biz bu girişimlerle bu olaya katkı sağlamak isteyen üreticilerimizi buluşturduk. Şu anda bin kadar yerli solunum cihazı üretilip hediye edilecek. Sağlık Bakanlığımız da 1000 adet kadar sipariş verdi. Seri üretim için yola koyulduk.
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