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Son dakika: Türkiye'de Corona virüs (Covid-19) tedbirleri ne zaman sona erecek? Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal açıkladı

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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TÜRKİYE'DE CORONA TEDBİRLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Son dakika haberi... 'de Corona virüs (Covid-19) tedbirleri ne zaman sona erecek? sorusunun yanıtını tüm Türkiye'nin merakla bekliyor. Bu kritik soruya Koronavirüs Üyesi Prof. Dr. , Corona virüs (Covid-19) tehlikesinin ne zaman sona ereceğine ilişkin tarih verdi ve tavsiyelerini sıraladı. İşte Serhat Ünal'ın flaş açıklamalar...

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , yaptığı açıklamada, virüsün 'ye diğer ülkelere göre daha geç geldiğini, bundan dolayı çok önemli zaman kazanıldığını söyledi. Koronavirüs'e karşı mücadelede en önemli önlemlerden birisinin elleri sık yıkamak olduğunu vurgulayan Ünal, "Ellerinizi sık sık yıkayın, olmuyorsa el dezenfektanı kullanın, olmuyorsa kolonyayla temizleyin. Kalabalık yerlere girmeyin, aranıza mesafe koyun. Bulaşma zinciri en net nasıl kırılır? Bir araya gelmemekle, evden çıkmamakla, sonra elini temizlemekle. Çünkü eline bulaşsa bile hemen yıkarsan buradan kırdın zinciri" diye konuştu.

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