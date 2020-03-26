Son dakika: Türkiye'de Corona virüs (Covid-19) tedbirleri ne zaman sona erecek? Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal açıkladı
Son dakika haberi... Türkiye'de Corona virüs (Covid-19) tedbirleri ne zaman sona erecek? sorusunun yanıtını tüm Türkiye'nin merakla bekliyor. Bu kritik soruya Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Corona virüs (Covid-19) tehlikesinin ne zaman sona ereceğine ilişkin tarih verdi ve tavsiyelerini sıraladı. İşte Serhat Ünal'ın flaş açıklamalar...
Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yaptığı açıklamada, virüsün Türkiye'ye diğer ülkelere göre daha geç geldiğini, bundan dolayı çok önemli zaman kazanıldığını söyledi. Koronavirüs'e karşı mücadelede en önemli önlemlerden birisinin elleri sık yıkamak olduğunu vurgulayan Ünal, "Ellerinizi sık sık yıkayın, olmuyorsa el dezenfektanı kullanın, olmuyorsa kolonyayla temizleyin. Kalabalık yerlere girmeyin, aranıza mesafe koyun. Bulaşma zinciri en net nasıl kırılır? Bir araya gelmemekle, evden çıkmamakla, sonra elini temizlemekle. Çünkü eline bulaşsa bile hemen yıkarsan buradan kırdın zinciri" diye konuştu.
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