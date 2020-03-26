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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'deniz yetki alanı' tepkisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YUNANİSTAN'A 'DENİZ YETKİ ALANI' TEPKİSİ

Sözcüsü Hami Aksoy, 'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama hakkında, "Yunanistan'ın bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları, uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nın 'nin deniz yetki alanlarına ilişkin açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını talihsiz ve yanıltıcı olarak tanımlayan Aksoy, " meselesinin özünde Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının hem Yunanistan, hem de tarafından yok sayılması yatmaktadır. Bu kapsamdaki iddiaları AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayınlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri yoktur" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR'

Yunanistan'ın deniz yetki alanı iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu aktaran Aksoy, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:
"Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Meis Adası'dır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve iş birliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

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