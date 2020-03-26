Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'deniz yetki alanı' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama hakkında, "Yunanistan'ın bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları, uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını talihsiz ve yanıltıcı olarak tanımlayan Aksoy, "Doğu Akdeniz meselesinin özünde Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının hem Yunanistan, hem de AB tarafından yok sayılması yatmaktadır. Bu kapsamdaki iddiaları AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayınlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri yoktur" ifadelerini kullandı.
'ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR'
Yunanistan'ın deniz yetki alanı iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu aktaran Aksoy, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:
"Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere Meis Adası'dır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir yanda diplomasi ve iş birliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
- Bakan Albayrak'tan G-20 zirvesi sonrası açıklama
- Türkiye ile NATO arasında önemli görüşme
- Başkan Erdoğan G-20'de liderlere seslendi
- 2 yıldır aranıyordu! Yakalandılar
- Beykozlulardan İBB'ye büyük tepki!
- Bakan Soylu talimat verdi! 25 ilde şok operasyon
- Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi
- Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan Corona aşısı için flaş açıklama
- YSK, CHP'li başkanın mazbatasını iptal etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?