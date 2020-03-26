İstanbul Eczacı Odası'ndan koronavirüs kararı
Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul Eczacı Odası da alınan yeni kararı açıkladı. İstanbul Eczacı Odası, yarından itibaren eczanelere hastaların birer birer kabul edileceğini bildirdi.
İstanbul Eczacı Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren eczanelere hastaların birer birer kabul edileceğini bildirdi.
BAKANLIĞA DİLEKÇE SUNULDU
Odadan yapılan açıklamada, tüm eczacıların, çalışanların ve hastaların daha fazla bulaşma riskiyle karşılaşmasını önlemek amacıyla eczacıların taleplerinin yazıyla Sağlık Bakanlığına iletildiği belirtildi.
Bakanlığa bu konuda bir dilekçe sunulduğu aktarılan açıklamada, dilekçedeki ifadelere de yer verildi.
Dilekçede, ülke olarak Kovid-19 ile yapılan mücadelede eczacıların her zaman olduğu gibi en ön safta yer aldığı, İstanbul ve Yalova'da 5 bin 236 noktada yaklaşık 14 bin çalışan ile 7/24 kesintisiz ilaç hizmeti sunulduğu vurgulandı.
Eczanelere günde ortalama 100 hastanın girdiği, salgının boyutunun giderek arttığı bu günlerde, hastaların çoğunun ya Kovid-19 tanısı konulmuş ya da Kovid-19 pozitif kişilerle teması olanlardan oluştuğunu dile getirilen dilekçede, "Eczanelerimiz salgının yayılmasında önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Meslektaşlarımız ve çalışanlarımız arasında Kovid-19 tanısı konulmaya başlanmış olması bu olayın önemli bir göstergesidir. Eczanelerimizde aldığımız tedbirlerin meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı ve halk sağlığını korumaya artık yeterli olmayacağı aşikardır." ifadeleri kullanıldı.
KAMU SPOTLARINDA YER ALMASI İSTENDİ
Dilekçede, salgınla mücadelede önemi asla tartışılamayacak olan kesintisiz ilaç hizmetinin sürdürülebilirliği için tüm eczanelerde standart tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bunun için Sağlık Bakanlığımızdan, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için profilaktik tedavi, meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için koruyucu ekipmanların sağlanması, ayaktan Kovid-19 reçetelerinde yer alan ilaçlara erişilmesinin sağlanması, eczanelerimizin düzenli olarak dezenfekte edilmesinin sağlanması konularında acil olarak uygulamaya geçilmesini talep ediyoruz.
Tüm meslektaşlarımızın, çalışanlarımızın ve hastalarımızın daha fazla bulaşma riskiyle karşılaşmasını önlemek için diğer Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, 27 Mart 2020 tarihinden itibaren eczanelerimize hastalarımızı birer birer kabul ederek ilaç ve danışmanlık hizmeti vermeyi sürdüreceğiz. Bu durumun kamu spotları ile halkımıza duyurulmasını talep ediyoruz."
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