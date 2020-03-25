Son dakika: İnfaz düzenlemesinde flaş gelişme! Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Gül ile telekonferansla görüşecek

Son dakika haberine göre İnfaz düzenlemesinde sona geliniyor. Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bugün saat 14'te telekonferans üzerinden görüşecek.

Merakla beklenen infaz düzenlemesinde sona geliniyor. Dün AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan bir son dakika açıklaması yağmış ve infaz düzenlemesine ilişkin "Kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



ERDOĞAN DEVREDE

Gelen son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile saat 14'te telekonferans üzerinden görüşecek..

İNFAZ DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve koronavirüs salgını nedeniyle hızla Meclis'ten geçirmeyi planladığı infaz düzenlemesi paketini partilere sundu ve detaylar ortaya çıktı. Düzenlemeden yaklaşık 100 bin kişinin yararlanması ve cezaevinden çıkması bekleniyor. Terör, örgütlü suçlar ve adam öldürme kapsam dışı bırakıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş başkanlığındaki heyet dün CHP, İyi Parti ve HDP'yi ziyaret etti. MHP ile daha önce görüşülmüştü. Yapılması planlanan düzenleme partilere sunulup destek istendi. Partilerin görüş ve önerilerine göre bazı değişiklikler gündeme gelebilecek.

AK Parti'nin partilere sunduğu taslak şöyle:

10 KANUNDA DEĞİŞİKLİK: Değişiklik Ceza İnfaz Kanunu ve Türk Ceza Kanunu dahil 10 yasada değişiklik içeriyor.



İNFAZ SÜRELERİ KISALIYOR: Düzenleme ile adli suçlarda üçte iki (yüzde 67) olan şartlı salıverme süresi (infaz süresi) yarıya (yüzde 50) indirilecek. 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde yaklaşık 6.5 yıl cezaevinde kalırken değişiklik ile bu 5 yıla inecek.



KAPSAMDIŞI SUÇLAR: Kasten öldürme suçu kapsam dışı tutulacak yüzde 67 olan infaz süresi aynen korunacak. Terör ve örgütlü suçlarda şartlı salıverme süresi mevcut sistemde dörtte üç (yüzde 75). Bu süre aynen korunacak.



İNDİRİME GİRECEKLER: Mükerrirler (kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler) ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçları bakımından yüzde 75'ten yüzde 67'ye inecek.



CEZAEVİNE GİRİLECEK: Denetimli serbestlik kapsamına giren cezalardan kişiler cezaevine girmiyordu. Kamuoyu vicdanında rahatsız yaratan bu uygulamadan vazgeçilecek. Bu durumda olan hükümlüler cezalarının en az yüzde 40'nı cezaevinde çekecek.



GEÇİCİ OLARAK 3 YIL: 1 yıllık denetimli serbestlik süresi geçici olarak 3 yıla çıkarılacak. Ancak terör, kasten adam öldürme, cinsel dokunulmazlık ve özel hayatın ihlaline ilişkin suçlar kapsam dışı kalacak.



ANNE VE YAŞLILARA TAHLİYE: Terör, kasten öldürme, cinsel dokunulmazlık ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlülerin denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakılması süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin ise tümü denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkacak.



DOĞURAMA ERTELEME: Yeni doğum yapanların cezaları 1 yıl yerine 1,5 yıl ertelenebilecek.



ÇOCUKLARA ÖZEL DÜZENLEME: Suça bulaşmış çocukların (18 yaşa kadar) infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak kabul edilecek.



GECE VE HAFTA ÇEKME; Hapis cezalarının hafta sonu ve gece cezaevine girilerek çekilmesine ilişkin 6 aylık hapis cezası sınırı 1,5 yıla, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak...



EVDE CEZA: Evde hapis cezasını çekmenin sınırı kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak. 5 yıl ve üstünde hapis cezası alan, hayatını tek başına sürdüremeyen Adli Tıp Kurumu kararı ile cezalarında evinde çekebilecek. 3 yıl ve daha az hapis cezası alan ve doğun yapan kadınlar da cezalarını evde çekebilecek.



TELEFONDAN YARARLANMA: Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin salgın hastalık halinde de kuruma ait telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılması sağlanacak.



CANAVARCA HİS İLE YARALAMA: Özellikle kadın ve çocuk cinayetlerinde rastlanan ve adeta insanın kanını donduran canavarca hisle adam öldürme suçunun cezasının alt sınırı 13,6 yıldan 18 yıla çıkartılacak.



İYİ HAL, AÇIK CEZAEVİ: Hükümlüler ile ilgili iyi hal değerlendirmeleri sürekli yapılacak. Cezası 10 yılın üstünde olan, terör, örgüt, uyuşturucu, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda açık evine geçiş infaz hakiminin onayına tabii olacak.



DEVLETTE ÇALIŞACAKLAR: Tutuklu ve hükümlüler kamu kurumlarının işlerinde barınma yerlerinin bu kurumlar karşılanması koşuluyla çalışabilecekler.



DIŞARIDA DİSİPLİN CEZASI:Hükümlülere, duruşma, sağlık, eğitim gibi gereksinimler için dışarıya çıktığındaki eylem ve sözleri nedeniyle disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

KAÇAKÇILIKTA İNDİREM VE PİŞMANLIK: Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek, kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilecek.

100 BİN KİŞİ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK

Düzenlenenin bu şekli ile TBMM'de kabul edilmesi halinde infaz indiriminden 80 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

Cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını geçen hükümlüler dönük denetimli serbestlik kapsamında 2 bin kişi cezaevinden çıkacak. Diğer uygulamalar ile bu rakamın 100 bini bulması bekleniyor.

Halen cezaevlerinde 300 bin kişi bulunuyor.