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İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? Dünyanın ve ülkemizin gündeminde bulunan corona virüsü salgını sonrası, infaz yasası değişiklik çalışmaları tedbir kapsamında hızlandırıldı. Yeni infaz paketinin ayrıntıları belli oldu. Af bekleyen mahkum ve aileleri yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, infaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.03.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 11:39
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