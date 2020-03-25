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İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? Dünyanın ve ülkemizin gündeminde bulunan corona virüsü salgını sonrası, infaz yasası değişiklik çalışmaları tedbir kapsamında hızlandırıldı. Yeni infaz paketinin ayrıntıları belli oldu. Af bekleyen mahkum ve aileleri yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, infaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 11:39
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İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

Son dakika... Af yasası son durum nedir? Kamuoyunda genel af ve ceza indirimi olarak bilinen af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti'nin yürüttüğü ve yeni tip corona virüsü salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi. Af yasasının ne zaman Meclis'e geleceği belli oldu. Bu gelişmelerin ardından binlerce vatandaş af yasası konusunda meraklı bekleyişe geçti. Peki, infaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

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İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada "Kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi.

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İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, infaz kanun teklifi görüşmelerini gerçekleştirdikten sonra gazetecilerin sorularımı cevapladı.

Özkan, infaz kanun teklifine ilişkin olarak, "Siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra teklifi en kısa surede vereceğiz. Bu hafta Meclis'e sunmayı önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

YENİ İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

Alınan bilgiye göre, değişiklikle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılacak.

Çalışmanın önemli bölümlerinden biri, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin kısaltılması. Çalışmaya göre, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak.

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İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?

Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Mükerrirler (kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler) ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indirilecek.