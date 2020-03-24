24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?

Son dakika... Halk arasında af yasası ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti tarafından ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'e sunuldu. Buna göre, cezasının yarısını yatan, koşullu serbest bırakılacak. Peki, infaz paketinde neler var? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af yasası çıktı mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:08
  • 1
  • 21
Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?

Son dakika... İnfaz paketinde neler var? Af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? Mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği infaz yasası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti tarafından 10 farklı kanunda değişiklik yapılması için hazırlanan taslak metin Meclis'e sunuldu. Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasası ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, infaz paketinde neler var? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af yasası çıktı mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

  • 2
  • 21
Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, infaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelindiğini bildirerek, Meclis'te siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapılacağını aktarmıştı. Görüşmelerin ardından teklifin nihai hale getirilip Meclis Başkanlığına sunulacağı öğrenildi.

  • 3
  • 21
Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar hakkında açıklama yaptı.

  • 4
  • 21
Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?

AK PARTİ TARAFINDAN MECLİS'E SUNULDU

AK Parti'den ceza infaz düzenlemesine ilişkin Meclis'e sunulan taslak metnine göre; koşullu salıverilme oranı yüzde 67'den yüzde 50'ye indirilecek. 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan yeni doğum yapmış kadın hükümlülere, cezalarını evlerinde geçirmeleri sağlanacak. Düzenlemeyle ayrıca, denetimli serbestlik, evde hapis gibi bazı uygulamalarda da değişiklik yapılacak.

  • 5
  • 21
Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?

Ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni, AK Parti TBMM Grubu tarafından Meclis'e sunuldu. Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor.