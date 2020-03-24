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Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
Son dakika... Halk arasında af yasası ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AK Parti tarafından ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metin Meclis'e sunuldu. Buna göre, cezasının yarısını yatan, koşullu serbest bırakılacak. Peki, infaz paketinde neler var? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af yasası çıktı mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:08
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