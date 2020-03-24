Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?

Son dakika... İnfaz paketinde neler var? Af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? Mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği infaz yasası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. AK Parti tarafından 10 farklı kanunda değişiklik yapılması için hazırlanan taslak metin Meclis'e sunuldu. Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasası ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki, infaz paketinde neler var? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af yasası çıktı mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...