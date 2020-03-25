Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Corona virüs (Covid-19) açıklaması

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin ve Corona virüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini bildirdi. Ayrıca Çavuşoğlu, "Yurt dışında şu ana kadar 32 vatandaşımızın (Corona'dan) vefat ettiğini öğrendik." bilgisini paylaştı.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin ve Corona virüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;



KARANTİNA ALTINAN ALINAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU



Yurt içindeki yabancı vatandaşların ülkesine gitmesine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye'ye gelmesini istedi aileleri. Biz de yardımcı olduk. Gereken desteği veriyoruz.

Yurt dışından ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız olmuştu. 17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızı getirmiştik. Uçuşların durdurulmasından sonra, başta Erasmus öğrencileri olmak üzere, yurt dışına eğitim için giden kardeşlerimiz Türkiye'ye dönmek istediler. Bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibariye 11 seferle, 8 ülkeden 2711 öğrencimizi ülkemize getirdik. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alındı. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildi.

Diğer taraftan Fas'taki 224 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Sadece yurtdı şından gelen vatandaşlar değil, Türkiye'de kalan farklı ülkelerin vatandaşları da var. Onların da gidişleri için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Özbekistan'dan gelen bir uçak Özbek kardeşlerimizi ülkelerine götürdü.







"32 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ"

Maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız Corona virüs sebebiyle vefat etti. Cenazelerin gelmesi için gereken yardımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve eleştirilerini tek tek dikkate alıyoruz. Son birkaç gün içerisinde benim sosyal medya hesabıma 3200 mesaj geldi. Bunların hepsine dönüş yaptık. Amacımız vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Tüm vatandaşlarımızı getiririz dersek bu gerçekçi olmaz. Öğrencilerimize öncelik verdik.

Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bizlerin ve elçiliklerimizin çağrılarını dikkate almalarını istiyoruz. Bu bir küresel salgındır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın canları bizim için kıymetlidir. Lütfen mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa da misyonlarımızı arayın. Bizler size hizmet etmek için bu misyonları açıyoruz.

AB İLE TEMASLAR

Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir görüşme gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan AB ile yeni bir süreç başlattık. Karşılıklı çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra AB göçle ilgili tutamadığı sözleri yerine getirecek mi, bugünün şartlarında neler yapılması gerekiyor, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri nasıl sağlanacak konusunda çalışmaları yürütüyoruz.

"17 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİK"



Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. G20 ülkeleriyle yaptığımız görüşmede böyle bir fonun oluşturulmasını teklif ettik. Sağlık Bakanlığımızla bir anlaşma imzaladı bu üretici firmalar. Devletimiz bu ürünleri parasıyla alacak. Bu adımlardan sonra üretim kapasitemiz ne kadar, ihtiyacımız ne kadar buna bakacağız. Daha sonra talep eden ülkelerle görüşebiliriz.



"KENDİLERİNİN DE BİZDEN MASKE TALEBİ OLDU"

Dün İspanya Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de bizden maske talebi oldu. Oluşturulacak fonla hangi ülkenin neye ihtiyacı var, hangi ülke bunu sağlayabilir organize edebiliriz. Oluşturulacak bir koordinasyon merkezi veya fona gereken katkıyı sağlarız. İnsani konularda birinci sırada olan bir ülkeyiz. Dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. Uluslararası toplumun işbirliği içinde olması gereken bri dönemdeyiz.



"65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN..."

Devletimiz, bilim kurulunun tavsiyesine göre karar alıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor. Devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda ve ilaç ihtiyacımız olduğu zaman devletin kurumları gerekli desteği veriyor. Biz de bireyler olarak elimizden geleni yaparız. Yeter ki onlar çıkmasınlar. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu.