Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Corona virüs (Covid-19) açıklaması
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin ve Corona virüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini bildirdi. Ayrıca Çavuşoğlu, "Yurt dışında şu ana kadar 32 vatandaşımızın (Corona'dan) vefat ettiğini öğrendik." bilgisini paylaştı.
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin ve Corona virüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 8 ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk öğrencinin daha yurda getirildiğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;
KARANTİNA ALTINAN ALINAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Yurt içindeki yabancı vatandaşların ülkesine gitmesine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye'ye gelmesini istedi aileleri. Biz de yardımcı olduk. Gereken desteği veriyoruz.
Yurt dışından ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız olmuştu. 17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızı getirmiştik. Uçuşların durdurulmasından sonra, başta Erasmus öğrencileri olmak üzere, yurt dışına eğitim için giden kardeşlerimiz Türkiye'ye dönmek istediler. Bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibariye 11 seferle, 8 ülkeden 2711 öğrencimizi ülkemize getirdik. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alındı. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildi.
Diğer taraftan Fas'taki 224 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Sadece yurtdı şından gelen vatandaşlar değil, Türkiye'de kalan farklı ülkelerin vatandaşları da var. Onların da gidişleri için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Özbekistan'dan gelen bir uçak Özbek kardeşlerimizi ülkelerine götürdü.
"32 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ"
Maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız Corona virüs sebebiyle vefat etti. Cenazelerin gelmesi için gereken yardımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve eleştirilerini tek tek dikkate alıyoruz. Son birkaç gün içerisinde benim sosyal medya hesabıma 3200 mesaj geldi. Bunların hepsine dönüş yaptık. Amacımız vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Tüm vatandaşlarımızı getiririz dersek bu gerçekçi olmaz. Öğrencilerimize öncelik verdik.
Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, bizlerin ve elçiliklerimizin çağrılarını dikkate almalarını istiyoruz. Bu bir küresel salgındır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın canları bizim için kıymetlidir. Lütfen mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa da misyonlarımızı arayın. Bizler size hizmet etmek için bu misyonları açıyoruz.
AB İLE TEMASLAR
Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir görüşme gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan AB ile yeni bir süreç başlattık. Karşılıklı çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra AB göçle ilgili tutamadığı sözleri yerine getirecek mi, bugünün şartlarında neler yapılması gerekiyor, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri nasıl sağlanacak konusunda çalışmaları yürütüyoruz.
"17 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİK"
Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. G20 ülkeleriyle yaptığımız görüşmede böyle bir fonun oluşturulmasını teklif ettik. Sağlık Bakanlığımızla bir anlaşma imzaladı bu üretici firmalar. Devletimiz bu ürünleri parasıyla alacak. Bu adımlardan sonra üretim kapasitemiz ne kadar, ihtiyacımız ne kadar buna bakacağız. Daha sonra talep eden ülkelerle görüşebiliriz.
"KENDİLERİNİN DE BİZDEN MASKE TALEBİ OLDU"
Dün İspanya Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de bizden maske talebi oldu. Oluşturulacak fonla hangi ülkenin neye ihtiyacı var, hangi ülke bunu sağlayabilir organize edebiliriz. Oluşturulacak bir koordinasyon merkezi veya fona gereken katkıyı sağlarız. İnsani konularda birinci sırada olan bir ülkeyiz. Dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. Uluslararası toplumun işbirliği içinde olması gereken bri dönemdeyiz.
"65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN..."
Devletimiz, bilim kurulunun tavsiyesine göre karar alıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor. Devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda ve ilaç ihtiyacımız olduğu zaman devletin kurumları gerekli desteği veriyor. Biz de bireyler olarak elimizden geleni yaparız. Yeter ki onlar çıkmasınlar. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Manisa'da korkutan deprem!
- Dünyada her şey altüst oldu! İşte o görüntü
- 1.9 milyon kişiyi rahatlatacak erteleme
- İnfaz yasası son durum nedir?
- PKK'ya Siirt'te darbe: Yerle bir edildi
- Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme!
- Okul tatili uzayacak mı? Gözler saat 19.15'te
- Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü
- Başkan Erdoğan imzaladı! O ürünlerde vergi yüzde sıfır oldu
- Bakan Pekcan duyurdu: Gümrük vergisini kaldırdık
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?
- Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı