Türk Hava Yolları'ndan (THY) videolu "Corona virüs" paylaşımı: Kahramanımız yine gökyüzünde!
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir açıklamada yaparak videolu bir paylaşımda bulundu. Yahya Üstün, "Filmlerde, dünya zor durumda kaldığında gökyüzünde kurtarıcı süper kahramanlar belirirdi. Koronavirüs film değil fazlasıyla gerçek ama kahramanımız yine gökyüzünde. Turkish Cargo artırılmış kapasitesi ile sağlık ürünlerini ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor." ifadelerine yer verdi. THY'nin açıklamasında ayrıca "Bu kritik süreçte 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14.500 tonluk ek kapasite oluşturan global kargo taşıyıcısı ilave kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürmesinin yanında bayrak taşıyıcı havayolu olarak zorlu günlerde de milletimizin yanında yer alarak, görevini icra etmeye devam etmektedir." denildi.Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir açıklamada yaparak videolu bir paylaşımda bulundu. Yahya Üstün, "Filmlerde, dünya zor durumda kaldığında gökyüzünde kurtarıcı süper kahramanlar belirirdi. Koronavirüs film değil fazlasıyla gerçek ama kahramanımız yine gökyüzünde. Turkish Cargo artırılmış kapasitesi ile sağlık ürünlerini ülkemize ve dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor." ifadelerine yer verdi.
THY TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Turkish Cargo, milli havayolu Türk Hava Yolları'nın dünya ile kurduğu hava köprüsünü kargo taşımacılığı alanında sürdürmeye devam ediyor.
"YOLCU UÇAKLARI DA..."
Küresel etkileri yoğun şekilde hissedilen olağanüstü (COVID-19) süreçte, hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirebilmek adına dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak Türk Hava Yolları'nın yolcu uçakları ile de kargo taşıması gerçekleştirmeye başladı.
TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN (THY) VİDEOLU "CORONA VİRÜS" PAYLAŞIMI: KAHRAMANIMIZ YİNE GÖKYÜZÜNDE! | VİDEO
Yolcu uçağı ile gerçekleşen kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart tarihinde B777 tipi yolcu uçağıyla İstanbul-Kiev rotasında icra eden Turkish Cargo; Bükreş (OTP), Tel Aviv (TLV), Amsterdam (AMS), Londra (LHR) Paris (CDG) Amman (AMM), Beyrut (BEY) ve Dubai (DWC/DXB) destinasyonlarına da kargo taşıması planlayarak toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.
Etkisi küresel ancak mücadelesi ulusal olan bu zorlu süreçte Turkish Cargo ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ederek bu kapsamda Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı.
"167 ADET İLAVE KARGO SEFERİ"
Bu kritik süreçte 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14.500 tonluk ek kapasite oluşturan global kargo taşıyıcısı ilave kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürmesinin yanında bayrak taşıyıcı havayolu olarak zorlu günlerde de milletimizin yanında yer alarak, görevini icra etmeye devam etmektedir.
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