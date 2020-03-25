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Son dakika: Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BİNALİ YILDIRIM'IN ACI GÜNÜ! CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Son dakika haberi... ’ın eşi ’ın 88 yaşında vefat eden annesi , Çengelköy’de aile kabristanında toprağa verildi.

Eski Başkanı ve 'ın eşi 'ın, 88 yaşında vefat eden annesi için dün Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından 'ndaki aile kabristanına defnedildi.



Son dakika: Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti SON DAKİKA: BİNALİ YILDIRIM'IN KAYINVALİDESİ HAVVA YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ

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