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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Muhsin Yazıcıoğlu için "anma mesajı"

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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ANLAMLI MESAJ! BÜYÜK MİLLETİN İMANLI BİR EVLADI

Son dakika haberi; , 'nin () Kurucu Genel Başkanı 'nu vefatının 11. yılında anarak bir mesaj paylaştı.

Son dakika haberi; , 'nin () Kurucu Genel Başkanı 'nu vefatının 11. yılında anarak bir mesaj paylaştı.

Berat Albayrak, Twitter paylaşımında, "Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz." dedi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MUHSİN YAZICIOĞLU MESAJI

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