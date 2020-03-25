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Başkan Erdoğan'dan koronavirüsü yenen Türk'e "geçmiş olsun" telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜSÜ YENEN TÜRK'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan ’ın talimatıyla ’nın Köln kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve tedavi sonrası tamamen iyileşen Ahmet Arpacı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Arpacı, hastalık ve iyileşme süreci sırasında yaşadıklarını videoya çekerek paylaşmıştı.

Arpacı telefon görüşmesini DHA'ya anlattı: "Bu karantina odasında tecrit edilmiş unutulmuş, iyileşebilecek miyim gibi moralsiz beklerken, sizi ülkenizden Cumhurbaşkanınızın Sözcüsü ararsa ve Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletmesi. Çok çok memnun oldum. Allaha şükür telefonlarım gün boyu susmadı. Köln Başkonsolosluğu da aradı. Çok teşekkür ediyorum. Derdimize derman gibi geldi. Sahip çıkılmak kadar güzel bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a tüm arayanlara Köln Başkonsolosluğumuza iş arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Demirören Haber Ajansa bir haftadır beni takip ettiler bana dua eden herkese aileme sonsuz teşekkür ederim. Zor bir süreç nefesiniz yetmiyor boğulacak gibi olup ümidinizi yitiriyorsunuz" dedi.

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