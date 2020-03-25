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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... Başkan Twitter hesabından koronavirüsle mücadele açıklaması yaparak müjdeleri duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız."  ifadelerine yer verdi.

Başkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Biz güçlü bir milletiz hep birlikte başaracağız |Video BAŞKAN ERDOĞAN: BİZ GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ |VİDEO

İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeler;

- İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.

- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek.

- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak.

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.

- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.

- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak

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