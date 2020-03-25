Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Twitter hesabından koronavirüsle mücadele açıklaması yaparak müjdeleri duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeler;
- İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.
- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek.
- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak.
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.
- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak.
- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.
- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.
- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak
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