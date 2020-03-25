Son dakika: Okullarda koronavirüs arası uzayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca ise virüsün bulaşmasını hekimlerin değil tedbir alan şahısların önleyebileceğini belirterek "Bu mücadelede devletimiz güçlüdür, sonuç alacağız" dedi.

Son dakika: Okullarda koronavirüs arası uzayacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu..

"DEVLETİMİZ VİRÜSLE MÜCADELEDE GÜÇLÜDÜR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokalaşma konusunda irade sahibiyiz, dışarı çıkıp çıkmamakta irade sahibiyiz, temizliği virüse karşı kalkan gibi kullanmakta irade sahibiyiz. Koronavirüsle mücadeledeki başarımızda tek tek bireylere de bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu ancak sizler önleyebilirsiniz. Bu mücadelede devletimiz güçlüdür, sonuç alacağız" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı sözlerine şöyle devam etti;

"Orta yaşlarda vaka sayısı az değil. Virüs, genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Eğer bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak ve tedavisi hiç beklemediğiniz kadar uzayacaktır. Çocuklara da tavsiyem var; dışarı çıkmak yok, oyunlarımızı evde onuyoruz. Sarılmak yok, sevgimizi uzaktan göstereceğiz. Büyükşehirlerimizde caddeler mekanlar, sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Gençler sizinle abi olarak konuşmak istiyorum. Öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Hastalığa hatta büyük acılara aracılık etmeyin. Biraz kendi dünyanıza çekilin. Dışarıda yapılamayacak aktiviteleri yapın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana ve benden büyüklere de birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, yaşlı orta yaşlı ayırmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz."

Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsanız bu özlem uzun sürmeyecek. Milletimizin evlatları. Bakın ben çocuk doktoruyum. Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarı çıkmak yok. Misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi uzaktan gösteriyoruz. Değerli anne babalar, okullar corona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Eğitimin bir süre internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatili olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını sağlayın. Verilen ara uzatılacak.

Çocuklarınız sağlığı konusunda evde güvendeler. Tek tek herkesin dikkatine ihtiyacım var. Ölüm oranı düşük. Ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen birisi başlarının ölümüne yol açabilir. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Her gün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde. Özellikle çıkan vaka sonuçlarını her gün bildirmeye çalışıyoruz. Karşıda gördüğünüz ekranda test, hasta sayısı, kaybettiğimiz insanlarımızı, yatan hastalarımızı ve iyileşen hasta olmak üzere dijital ortamda kamuoyu ile paylaşacağız. Grafik şeklinde de vaka sayısını görebileceksiniz.

TÜRKİYE'DE İYİLEŞEN HASTA SAYISI 26

Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 26.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Biz 1 saat önce toplantıya başladık. MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. Bizim için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

OKULLARDA VİRÜS ARASI 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.





SORU-CEVAP

Ücretli öğretmenlerle ilgili bir çalışma var mı?

SELÇUK: Derse giren hocalarımızın ücretini alması konusunda çok açık. Bütün eğitim çalışmalarında her senaryoya açığız. Bu zaman diliminde de ücretli öğretmenlerimizin derslerine girmesi sürecek.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istiyor?

KOCA: Herkesin kendi evine girip kendinin OHAL uygulamasını istediğimizi ilettik. Özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir? Temas nasıl minimal sağlanabilir? Bu alanda da çalışma yapılıyor olacak. Bu doğrultuda karar alınması gerekiyorsa yapılır.

Sizlerin aldığını tedbirler neler?

KOCA: Sosyal izolasyon diyoruz. En az 1 metreden yaşamın devam etmesine özen gösteriyoruz. Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli vakalarla ilgili o hastaları diğer hastalardan ayırıyoruz. Servisleri, yoğun bakımları ve çalışanlar ayrı. Bunu Bilim Kurulu'nun algoritmasıyla geliştirilen durum.

Giriş sınavları ertelenecek mi? Öğretmen ya da öğrenciler arasında vaka var mı?

SELÇUK: Prensip olarak biz sınavın zamanında yapılması konusunda özen gösteririz. LGS'nin yapılmasına göre 3 senaryomuz var. Buradaki kararlara bağlı olarak sınavların ertelenip ertelenmeyeceği belli olacak. Bizim senaryolarımız hazır. Önemli olan bizim çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini düşürecek en asgari önlemleri almaktır. Uzaktan eğitimle sınava girecek öğrencilerimiz için özel çalışmamız devam edecek.



Kontrollü yaşam daha nasıl minimalize olabilir? Şehirler arası uçuşlara seyahatlere sınırlama getirilebilir mi?

KOCA: Özellikle hem kara hem hava yolunda nasıl düzenli oturulması gerektiği, olabilecek teması minimalize yaklaşımını Bilim Kurulu karar aldı. Önümüzdeki günlerde bunu daha netleştirmiş olacağız.

Hangi koşullarda kişilere test yapılıyor? Kaç ilaç veriliyor? Temaslarda semptomlar aranıyor mı?

KOCA: Yoğun bakımda olan hastalarımızda ilaç tedavisi başladı. Dozu belli. Ortalaması 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Bizde şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 750 kutu daha sipariş verildi. Faydasının da olup olmadığını görmek istiyoruz. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Testi yaptırdığınızda negatif olabilir. Daha özgür hareket edebilir ve 3 gün sonra pozitif çıktığında çevresindekilere bulaştırabilir. Herkes kendisini virüs hastası olarak görüp ona göre önlemli hareket etmelidir. Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. Çünkü hastalığın 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresi var. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilirsiniz. Birisinde pozitif çıktıysa ve kimlerle temas ettiyse onları taramak istiyoruz.

Bütün velilerimize önerimiz, bu konu uzun soluklu bir konu ve telafisi yapılacak bir durum. Velilerimiz lütfen bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu bilmesi gerek ve gereken her şeyi yapacağız. Velilerimize de gün gün hafta hafta yapacağız.

Özellerde ücret karşılığı test yapıldığı iddiası

KOCA: Hiçbir test ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz. Pandemi de eğer bildirilmesi gereken hastalıksa bunu bildirmek zorundalar. Bu dönemde korsan olarak çalışma yapan yerler olursa bize haber verin gereken işlemleri yapalım.

Sosyal medyada paylaşılan yere düşen insanların görüntüsü

KOCA: Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol alan kimisi de bayılan. Bu hastalık anında düşmenize, anında her hangi bir ölümle sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Dolayısıyla böyle şeylere asla inanmayın. Bu algıyı oluşturmak isteyenlerle de ilgili birimler yasal çerçevede devrede oldular.

Hastalıkta yaş aralığı nedir?

KOCA: Dağılım aslında genel. Genç orta yaş ve yaşlıyı farketmeden yaygın olarak görülüyor. Çin bize bu noktada son derece iyi niyetli ve her açıdan destek olmak istediğini belirtti. Biz ne kadar kurallara, temassızlığa uyarsak bu süreç o kadar süre kısalır. Ama ne kadar kurallara uymazsak bu sürek o kadar uzar.

Hastanelerdeki personellere ücretsiz izin verildiği iddiası

KOCA: Son belki bir bir buçuk yılda beni kaç defa görmüşler. Ve bu süreçte asla böyle bir durum söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, asla inanmayın. O saydığım iller örnek seçilen iller olmuş oldu. Türkiye genelini kast etmek istedim. Bütün illerde dağılımı da önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız.

SELÇUK: Biz eğitimi telafi ederiz. Ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Meslek liselerimizi harekete geçirdik. Maske, eldiven gibi birçok üretim yapılıyor. Çocuklara verdiğimiz mesajlara dikkat edersek bu süreci atlatırız. Bu sorumluluk bizim omuzlarımızda ama annelerin ve toplumun da desteğine ihtiyacımız var

Hastanelerdeki maske sıkıntısı iddiası

KOCA: Maske konusunda ülkemiz yeterli üretim kapasitesine sahip. Bu süreçte özellikle yurtdışına ihracatı yüksek tutan ve içeride fiyatları yükselten fırsatçılar oldu. O nedenle MASAK ve İçişleri bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bir takım operasyonlar yapıldı ve mallarına el konuldu. Hem okullarda hem bir çok yerden üretim yapılıyor. Özel sektöre biz aracılık ederek biz hangi fiyattan alıyor isek hiçbir şey eklemeden özel sektöre de vermeyi başlatmış olduk. Özellikle önümüzdeki günlerde bunu istismar edenlere asla izin vermeyeceğimize emin olun. Asla hekimlerimizi çalışanlarımızı maskesiz eldivensiz ekipmansız bırakmayacağımıza emin oldun. Aslında N95 siz taşıyan bir kişiyseniz temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske değil. Biz bu dönemde sağlık çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı asla malzemesiz bırakmayacağız. Bunu da buradan söylemek istiyorum.

Doğumlarını nerede yapacaklar? Çalışmak zorunda olanlar için işverenlere bir mesajınız var mı?

KOCA: Pandemi hastanesi olanlar belli, hamile olanlarında diğer servislerde tedavileri sağlanıyor. Kamu evden çalışmaya başladı. Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.