Yaşlı vatandaşı videoya almıştı! Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği'nden flaş karar

Son dakika haberine göre, Başkentte hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin "15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin sonunda haftanın iki günü huzurevini ziyarete gitmesine" hükmedildi.

Kendisini polis olarak tanıtarak hastaneye gitmek için dışarı çıkan bir yaşlı vatandaşla görüştüğü anları sosyal medyadan paylaşan M.T.E, hakkında başlatılan işlem çerçevesinde bugün adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Kamu Görevini Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında M.T.E, 1. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan M.T.E. hakkında 15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarete gitmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekmişti.

İşte Sulh Ceza Hakimliği'nin ibretlik kararına yol açan o video:

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